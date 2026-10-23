إيليخينيا قوة اتحادية في الشوط الأول

ارتبطت أهداف النيجيري جورج إيليخينيا، مهاجم فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، بالشوط الأول مع الفريق الجداوي بعدما هز شباك الدرعية، الجمعة، ضمن الجولة الـ11 من دوري روشن السعودي.

وأضاف إيليخينيا بهدفه أمام الدرعية عند الدقيقة 30 محطة جديدة إلى سجله مع الاتحاد، إذ لم يسبق للمهاجم النيجيري أن سجل أيًا من أهدافه بقميص الفريق خلال الشوط الثاني منذ افتتاح رصيده التهديفي.

وتوزعت أهدافه الثمانية بين دوري روشن السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، بواقع ستة في الدوري وهدفين في كأس الملك، فيما حضرت جميعها خلال الـ45 دقيقة الأولى من المباريات.

وبدأ النيجيري التسجيل مع الاتحاد بثنائية أمام النجمة في كأس الملك، قبل أن ينقل حضوره التهديفي إلى الدوري أمام القادسية والنصر والفيحاء والاتفاق، ثم الدرعية في الجولة الـ11.

وقبل انطلاق الشوط الثاني خرج المهاجم النيجيري المستطيل الأخضر ليحل بدلًا منه زميله المغربي يوسف النصيري.

وانضم إيليخينيا إلى الاتحاد في فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادمًا من موناكو الفرنسي بعقد يمتد حتى يونيو 2029.