سوليناس: كنّا الأفضل.. والنصر استغل الأخطاء

أبدى الإيطالي جيوفاني سوليناس، مدرب فريق الفيصلي الأول لكرة القدم، رضاه عن مستوى لاعبيه أمام النصر، رغم الخسارة منه 1ـ3، مساء الجمعة، الجولة الـ 11 من دوري روشن السعودي.

وخلال مؤتمر صحافي بعد المباراة: صرّح سوليناس: «قدمنا مستوى جيدًا خلال الشوط الأول وكنَّا الأفضل رقميًا، من جهة الاستحواذ وكذلك عدد التسديدات، ونجحنا في مجاراة المنافس خلال فترات عديدة من المواجهة».

واستقبل صاحب الأرض هدفين خلال الشوط الثاني بعدما تأخر بهدفٍ في الأول، وحاول تقليص الفارق لكن دون جدوى.

وذكر الإيطالي أن النصر استغلّ قلة تركيز لاعبيه وارتكابهم بعض الأخطاء، وأشار إلى غياب التوفيق عنهم، مؤكدًا أهمية الاستفادة من النقاط السلبية والتحضير جيدًا للجولات المقبلة.

وتطرَّق المدرب إلى مواجهة الفيحاء، في ديربي محافظة المجمعة، ضمن الجولة المقبلة، وقال: «مباريات الديربي تحمل على الدوام طابعًا تنافسيًا خاصًا، وتختلف في ظروفها وتفاصيلها وقد تشهد أي شيء، الفيحاء فريق متميز والمباراة لن تكون سهلة، وسنحضّر لها بالشكل المطلوب».