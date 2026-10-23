السبت.. أخضر 15 يستهل مهرجان كأس العالم

يفتتح المنتخب السعودي تحت 15 عامًا لكرة القدم، السبت، مبارياته ضمن منافسات بطولة مهرجان كأس العالم 2026 في أذربيجان.

ويلاقي الأخضر منتخب أنجولا على ملعب المجمع الرياضي في باكو العاصمة الأذربيجانية.

على الصعيد الميداني، أجرى اللاعبون حصتهم التدريبية تحت إشراف المدرب عبد الله المطيري والجهاز الفني المساعد، طبّقوا خلالها مرانًا لياقيًا، تلاه تدريب تكتيكي واختتمت الحصة بمناورة فنيّة.

وعلى صعيد متصل، قرر الجهاز الفني استبعاد اللاعب محمد الدوسري نظير الإصابة، واستدعاء اللاعب زياد العنزي للانضمام للقائمة في البطولة.

يُذكر أن أخضر 15 يشارك في النسخة الأولى من مهرجان كأس العالم في أذربيجان، إذ يأتي في المجموعة العاشرة، التي تضم إلى جانبه منتخبات اليابان، الصين، أنجولا، إفريقيا الوسطى، وجزر سليمان.