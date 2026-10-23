تركيبة هجوم القادسية تكتمل أمام الهلال

التحمت الثنائية الهجومية لفريق القادسية الأول لكرة القدم مجددًا، بعودة الإيطالي ماتيو ريتيجي، رأس الحربة، إلى جوار زميله المكسيكي خوليان كينيونيس، في التشكيل الأساسي الذي يواجه الهلال، الجمعة، ضمن الجولة الـ 11 من دوري روشن السعودي.

واستعاد الإيطالي مكانه في التشكيل بعدما اكتفى بالدخول بديلًا خلال الشوط الثاني من المباراة الماضية أمام التعاون لحساب الجولة العاشرة التي بدأها المهاجم عبد الله آل سالم إلى جانب كينيونيس.

وينطبق ذلك أيضًا على مصعب الجوير، لاعب الوسط، الذي يأخذ مكان زميله محمد القحطاني، في تبادل لموقعيهما مقارنة بالمباراة الماضية.

ويحافظ الأوروجوياني ناهيتان نانديز، لاعب الوسط، على وجوده في مركز قلب الدفاع، الذي شغله أمام التعاون للمرة الأولى خلال الموسم الجاري.

ويدفع الإيرلندي الشمالي بريندان رودجرز، مدرب الفريق، بالبلجيكي كوين كاستيلس، حارس المرمى، وأمامه قلوب الدفاع نانديز والأوروجوياني جاستون ألفاريز وجهاد ذكري، فيما يتمركز على الطرفين يمينًا ويسارًا محمد أبو الشامات والغاني كريستوفر بونسو باه، الظهيران المتقدّمان.

ويتقاسم الألماني جوليان فايجل خط الوسط مع زميله الهولندي تيجاني رايندرز خلف مصعب الجوير الذي يشغل مركز صانع اللعب الداعم للمهاجمين ريتيجي وكينيونيس.

ويجلس على دكة البدلاء القحطاني وآل سالم، وإلى جوارهما 7 أسماء محلية أخرى من بينها ياسر الشهراني، ظهير الهلال السابق.