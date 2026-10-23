أهداها إلى الحمدان.. رونالدو يتنازل عن جائزة رجل المباراة

رفض النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق النصر الأول لكرة القدم، تسلُّم جائزة أفضل لاعبٍ في المباراة بعد الفوز 3ـ1 على الفيصلي، مساء الجمعة في المجمعة، وأصرَّ على منحها لزميله المهاجم عبد الله الحمدان، الذي بدأ بجواره في تشكيل المدرب الأسترالي آنج بوستيكوجلو.

وأحرز الحمدان الهدف الأول لحامل اللقب، وأضاف «الدون» الثاني، وتكفَّل البرازيلي أنجيلو جابرييل، لاعب الوسط، بالثالث، فيما سجّل الجناح الكونجولي ثيو بونجوندا هدف أصحاب الأرض.

واختارت رابطة دوري روشن السعودي رونالدو رجلًا للمباراة. وبدلًا من نيل الجائزة، المقدَّمة من شركة «تويوتا السعودية»، أهداها نجم البرتغال لزميله، الذي صنع له هدفًا أُلغِيَ بداعي التسلل خلال الشوط الثاني.

وحسبما رصدت «الرياضية»، جذب قائد النصر الحمدان من يده، وأصرَّ على تسليمه الجائزة.

ورفع حامل اللقب عدد نقاطه إلى 25 من عشر جولاتٍ، ويمتلك مباراةً مؤجَّلةً، تجمعه بالأهلي، مارس المقبل.