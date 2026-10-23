أمام الأهلي.. الخليج يغير تشكيلة الريمونتادا

أجرى البرتغالي جوزيه جوميز، مدرب فريق الخليج الأول لكرة القدم، ستة تغييرات على تشكيلته الأساسية أمام الأهلي، الجمعة ضمن الجولة الـ11 من دوري روشن السعودي على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل في جدة، مقارنة بالتي حققت الانتصار بريمونتادا مثيرة 3ـ2 على الفتح في الجولة الماضية.

وأبقى المدرب البرتغالي على مروان الحيدري حارس المرمى، أحمد عسيري، فواز الصقور، الإسباني عمر ماسكاريل، الأرجنتيني ماتيو بينيجاس في القائمة الأساسية، فيما دفع بكل من محمد خبراني، عبد الله الحافظ، بيدرو ريبوتشو، ماجد كنبة، الجامبي موسى بارو، والنرويجي جوشوا كينج بدلًا من المالي كيكي كوياتي، علي الشعفي، حسين العيسى، نواف الصعدي، منصور حمزي وثامر الخيبري الذين شاركوا أساسيين أمام الفتح.

في المقابل تألفت دكة البدلاء من تسعة لاعبين، أبرزهم البرتغالي ميجيل كريسبو بعد تعافيه من الإصابة.

ويحتل الفريق الخلجاوي المركز العاشر بـ12 نقطة، بينما يملك الأهلي 18 نقطة في المركز الخامس.