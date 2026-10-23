الدرعية.. انتصار الاتحاد الـ 26 أمام الوجوه الجديدة

رفع فريق الاتحاد الأول لكرة القدم رصيد انتصاراته أمام الفرق التي يواجهها للمرة الأولى في دوري المحترفين إلى 26 بعد أن كسب نظيره الدرعية 2ـ0، الجمعة، على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة ضمن الجولة الـ 11 من دوري روشن السعودي.

وافتتح النيجيري جورج إيليخينيا التسجيل للاتحاد عند الدقيقة 30، وأضاف الهولندي جورجينيو فينالدوم الثاني من ركلة جزاءٍ «76».

وبات سجل الاتحاد أمام الفرق التي يواجهها للمرة الأولى في دوري المحترفين يتضمَّن 26 انتصارًا، وستة تعادلاتٍ، مقابل خسارتين فقط خلال 34 مواجهةً، حسبَ موقع «أوبتا».

وجاءت هزيمتا الفريق الجداوي أمام العروبة 0ـ1، أغسطس 2013، وأمام ضمك 1ـ2، سبتمبر 2019، وكلتاهما خارج أرضه.

وسجل الدرعية ظهوره الأول أمام الاتحاد في دوري المحترفين خلال مواجهة الجمعة، ليصبح أحدث الفرق التي انضمَّت إلى قائمة منافسي الفريق الجداوي في البطولة.

ورفع الاتحاد رصيده إلى 23 نقطةً من سبعة انتصاراتٍ، وتعادلين، مقابل خسارةٍ وحيدةٍ، وله مباراةٌ مؤجَّلةٌ من الجولة التاسعة أمام الشباب، تُلعَب ديسمبر المقبل، فيما تجمَّد الدرعية عند النقطة 15 من أربعة انتصاراتٍ، وثلاثة تعادلاتٍ، مقابل أربع هزائم.

ويحلُّ الاتحاد ضيفًا على أبها، الجمعة المقبل، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية ضمن الجولة الـ 12، فيما يلاقي الدرعية فريق نيوم على ملعب الأول بارك في اليوم ذاته.