الثالثة تواليا.. الأهلي يلعب بـ6 أجانب

يبدأ فريق الأهلي الأول لكرة القدم مواجهة الخليج، الجمعة، بقائمة أساسية تضم 6 لاعبين أجانب للمرة الثالثة على التوالي خلال مشواره في دوري روشن السعودي الموسم الجاري.

وتألفت قائمة الأجانب من البرازيلي روجير إيبانيز، الفرنسي فالنتين أتانجانا، الأوكراني أرتيم بوندارينكو، البرتغالي فرانسيسكو ترينكاو، الأرميني إدوارد سبيرتسيان، والإنجليزي إيفان توني.

وفيما واصل الرباعي إيبانيز وأتانجانا، ترينكاو، سبيرتسيان المشاركة أساسيين للمباراة الثانية على التوالي، عاد بوندارينكو وتوني إلى القائمة بعد أن لعب الأول بديلًا في مباراة الفيحاء الماضية، وغاب الثاني عن تلك المواجهة بداعي الإصابة.

وسبق للهولندي مارينو بوسيتش، مدرب الفريق الأهلاوي، أن اعتمد على ستة لاعبين أجانب أساسيين في آخر مباراتين ضد الفتح 4ـ0 والفيحاء 3ـ2.

وإضافة إلى السداسي الأجنبي، ضمت قائمة الأهلي كلًا من عبد الرحمن الصانبي، حارس المرمى، محمد سليمان بكر، سعد بالعبيد، سعيد باعطية، وفراس البريكان.

أما دكة البدلاء فقد تكوَّنت من تسعة لاعبين منهم البرازيلي ماتيوس جونزالفيس وزياد الجهني، اللذين كانا أساسيين في لقاء الفيحاء الأخير، والفرنسي إبراهيما ديابي.

ويدخل الفريق الأهلاوي مواجهة الخليج في المركز الخامس بـ18 نقطة، مقابل 12 نقطة للفريق الشرقي، صاحب المركز العاشر، قبل مباراتهما على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية في جدة، ضمن الجولة الـ11 من منافسات الدوري.

الإنجليزي إيفان توني، مهاجم فريق الأهلي، لحظة الوصول إلى ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية في جدة، استعدادًا للقاء الخليج، الجمعة (المركز الإعلامي ـ الأهلي)