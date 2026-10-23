بالجزائية الـ13.. فينالدوم يفتتح أهدافه في روشن

افتتح الهولندي جورجينيو فينالدوم، لاعب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، أهدافه في النسخة الجارية من دوري روشن السعودي بقميص الفريق الجداوي، بعدما هزَّ شباك الدرعية، الجمعة، على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، ضمن الجولة الـ11.

وسجَّل فينالدوم هدف الاتحاد الثاني من ركلة جزاء عند الدقيقة «76»، بعدما تقدم النيجيري جورج إيليخينيا بالهدف الأول عند الدقيقة «30».

ويُعدُّ هدفه أمام الدرعية الأول لفينالدوم في دوري روشن مع الاتحاد، لكنه ليس الأول له بقميص الفريق في مختلف البطولات، إذ سبق أن سجَّل أمام الشمال القطري في الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا للنخبة، عندما أدرك التعادل 1ـ1 عند الدقيقة «90+4».

وانضم لاعب الوسط الهولندي إلى الاتحاد في سبتمبر الماضي بصفقة انتقال حر، عقب نهاية تجربته مع الاتفاق، ووقَّع عقدًا لمدة موسم واحد.

وأضاف الهولندي أمام الدرعية ركلة الجزاء الـ13 الناجحة في سجله خلال مسيرته، بعدما سبق له التسجيل مع الاتفاق وفينورد وبي إس في آيندهوفن ونيوكاسل يونايتد ومنتخب بلاده وفق موقع «ترانسفير ماركت» العالمي.