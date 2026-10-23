قبل الهلال.. الشمال يخسر ومحرز يدشن أهدافه

افتتح الجزائري رياض محرز، لاعب فريق الشمال القطري الأول لكرة القدم، رصيد أهدافه في الدوري القطري خلال المواجهة التي خسرها فريقه أمام قطر 2ـ3، الجمعة.

ووقع الجناح الجزائري المنضم حديثًا إلى الشمال بعد أشهر من رحيله عن الأهلي السعودي على هدفه الأول من ركلة جزاء في الدقيقة 65.

وتكبد الفريق القطري خسارته الثانية في الدوري المحلي، وبذلك يتجمد رصيده عند تسع نقاط في المركز الخامس، أما قطر فإنه وصل إلى النقطة السادسة في المركز الـ11.

وتأتي خسارة الشمال قبل مواجهة الهلال الثلاثاء المقبل على ملعب البيت في مدينة الخور القطرية، ضمن الجولة الثالثة من منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة.

ويحتل الفريق القطري المركز الـ11 في جدول ترتيب البطولة القارية من نقطتين حصدهما من تعادلين أمام الاتحاد 1ـ1 وتراكتور الإيراني 0ـ0، فيما يأتي الهلال ثالثًا بـ6 نقاط من فوزين على الغرافة القطري 2ـ1، ومواطنه السد 2ـ0.