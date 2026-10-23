لاج: لا أبحث عن الأعذار.. والأخطاء كلفتنا نقاط الاتحاد

رفض البرتغالي برونو لاج، مدرب فريق الدرعية الأول لكرة القدم، اتخاذ ضغط المباريات عذرًا للخسارة أمام الاتحاد 2ـ0، الجمعة، ضمن الجولة الـ11 من دوري روشن السعودي على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبد الله الرياضية.

وقال المدرب البرتغالي خلال المؤتمر الصحافي بعد المباراة: «الضغط الذي واجه فريقي كان سببًا في إجراء بعض التغييرات بالتشكيلة الأساسية.. الفريق خاض ثلاث مباريات في سبعة أيام.. والتبديلات التي حصلت هي من أجل المحافظة على قوة الفريق».

وأردف: «لا أبحث عن الاعذار في ضغط المباريات، لكن هذا ما حصل بعد المباراة الأخيرة حيث لم يكن هناك وقت كافٍ، استطعنا حتى الآن تحقيق 15 نقطة من أصل 11 مباراة، ولدينا الكثير من العمل من أجل التطور».

وعن المواجهة علق: «حاولنا أن نكون ندًا قويًا لخصمنا فريق الاتحاد في مباراة اليوم، وسعينا أن نلعب بحدة عالية، ولكن الأخطاء البسيطة التي حدثت طوال الـ 90 دقيقة كلفتنا الشيء الكثير».

وتابع: «لاعبو فريقي نجحوا في تنفيذ كل ما طلبت منهم، وكان علينا أن نتصرف بشكل جيد في استقبالنا للأهداف التي هزت شباكنا».

وعن أسلوبه الفني أمام الاتحاد: «واجهنا فريقًا يمتلك لاعبين أقوياء، لكنني أحب اللعب بدفاع متقدم، لأنني أعشق كرة القدم الهجومية».