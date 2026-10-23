عدوى فيروسية تنقل كومباني إلى المستشفى

نُقِلَ البلجيكي فينسنت كومباني، مدرب فريق بايرن ميونيخ الألماني الأول لكرة القدم، إلى المستشفى، الجمعة، إثر تعرُّضه لوعكةٍ صحيةٍ خلال حصةٍ تدريبيةٍ مع الفريق الرديف، جاءت بعد إصابته بعدوى فيروسيةٍ خلال الأيام الماضية.

وذكر النادي في بيانٍ عبر منصة «إكس»: «اضطر فينسنت كومباني إلى تلقي الرعاية الطبية، الجمعة، إثر تعرُّضه لوعكةٍ صحيةٍ خلال حصةٍ تدريبيةٍ للفريق الرديف، وسيخضع لفحوصاتٍ معمَّقةٍ في المستشفى».

وأوضح النادي، أن مساعدي المدرب سيتولون الإشراف على التدريبات والمباريات طوال الفترة التي سيخضع فيها للرعاية الطبية.

يأتي ذلك قبل يومين من مواجهة البافاري أمام فرايبورج خارج ملعبه ضمن منافسات الجولة السابعة للدوري، الذي يتصدَّره بـ 14 نقطةً، بفارق الأهداف عن بوروسيا دورتموند.

وحسبَ صحيفة «بيلد» الألمانية، نُقِلَ كومباني بواسطة سيارة إسعافٍ بعد هبوط مروحيةٍ داخل مركز تدريبات النادي.

وكان المدرب أُصيب بفيروسٍ، الأسبوع الماضي، ظهرت تداعياته بوضوحٍ على حالته الجسدية، إذ كان يعرج، وبقي جالسًا خلال معظم فترات مباراة فريقه أمام لايبزيج، السبت، لكنَّه بدا لاحقًا قادرًا على المشي بصورةٍ طبيعيةٍ، ووقف على خط الملعب خلال مواجهة أرسنال 2ـ2، الأربعاء، في دوري أبطال أوروبا.

وفي مباراة لايبزيج، التي انتهت بفوز بايرن 6ـ1، تولَّى مساعده آرون دانكس توجيه التعليمات للاعبين من خط الملعب بسبب الصعوبات التي واجهها كومباني في الحركة.

وكان المدرب البلجيكي غاب عن تدريبات الإثنين والثلاثاء، فيما تولَّى مساعده الأول حضور المؤتمر الصحافي عشية المباراة.

وقال دانكس حينها: «أُصيب كومباني بفيروسٍ، ومن المهم جدًّا أن يحصل على قسطٍ من الراحة. الفيروس أثَّر على ساقيه، وكان يشعر بآلامٍ. إنها مجرَّد عدوى فيروسيةٍ، وكل ما يحتاج إليه هو الراحة».

وبعد خضوعه لفحوصاتٍ طبيةٍ مطوَّلةٍ مجدَّدًا على يد أطباء بايرن، وتحت إشراف رولان شميد، اختصاصي الأمراض الباطنية في الفريق، عاد كومباني إلى مقاعد البدلاء، الأربعاء، خلال مواجهة أرسنال الإنجليزي».

وتطرَّق البلجيكي لاحقًا إلى حالته الصحية خلال المؤتمر الصحافي الذي أعقب المباراة، وقال: «بصفتي مدربًا، أرغب دائمًا في فعل كل شيءٍ. في الأسبوع الماضي أُصبت بفيروسٍ شديدٍ نسبيًّا، وبالطبع لم أُصغِ إلى إشارات جسدي! وفي مرحلةٍ ما، قال لي جسدي أخيرًا: كفى، عليك أن تتوقَّف الآن».