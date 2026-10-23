دورة الألعاب الآسيوية.. البارالمبية السعودية تتصدر العرب

رفعت بعثة فريق السعودية رصيدها في دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية الخامسة «ناجويا 2026» إلى 17 ميدالية، بعدما أضاف لاعبوها، الجمعة، ست ميداليات جديدة بواقع أربع ذهبيات وفضيتين، ليصبح إجمالي الحصيلة السعودية ثماني ذهبيات ومثلها فضيات وبرونزية واحدة، قبل ختام الدورة، السبت.

وتصدرت السعودية ترتيب الدول العربية في جدول الميداليات، فيما احتلت المركز العاشر في الترتيب العام للدورة.

وانتزع بدر بن علي، لاعب فريق السعودية لألعاب القوى البارالمبية، الميدالية الذهبية في منافسات دفع الجلة «F20»، بعد تحقيقه المركز الأول بمسافة 17.08م، مسجلًا رقمًا قياسيًّا آسيويًّا جديدًا.

وفي سباق 200م «T37»، تُوِّج علي النخلي بالميدالية الذهبية عقب تصدره السباق بزمن 23.32 ثانية، محطمًا الرقم القياسي للدورة.

وأضاف مشعل محوطان الذهبية الثالثة للأخضر، بعد فوزه بالمركز الأول في سباق 1500م «T20»، بزمن 3:51.03 دقيقة، محطمًا الرقم القياسي للدورة.

واختتم نايف المسرحي سلسلة الذهبيات السعودية في منافسات الجمعة، بتحقيق المركز الأول في سباق 100م «T44»، بزمن 11.15 ثانية، مسجلًا رقمًا قياسيًّا جديدًا للدورة.

وفي منافسات سباق 400م «T64»، أحرز نور الصناع الميدالية الفضية بعد تحقيقه المركز الثاني بزمن 53.13 ثانية.

كما تُوِّج محمد القحطاني بالميدالية الفضية في سباق 100م «T72»، بعد حلوله ثانيًا بزمن 16.58 ثانية، مسجلًا أفضل زمن شخصي له، بعدما كان قد تصدر مجموعته في التصفيات بزمن 16.79 ثانية، محققًا رقمًا آسيويًّا جديدًا.

وفي السباق ذاته، حلَّ عبد الرحمن الثقفي في المركز الرابع بزمن 17.09 ثانية، بعد تأهله من التصفيات بتحقيق المركز الثالث في مجموعته بزمن 17.04 ثانية، مسجلًا أفضل زمن شخصي له.

وفي سباق 400م للكراسي المتحركة «T53»، حلَّ جمعان الزهراني في المركز السادس بزمن 52.51 ثانية، فيما جاء عبد الرحمن القرشي في المركز السابع بزمن 52.70 ثانية.

وفي نهائي سباق 100م «T44»، حقق نور الصناع المركز السادس بزمن 12.14 ثانية، وجاء جواد العلوي في المركز السابع بزمن 12.19 ثانية، حيث سجَّل اللاعبان أفضل زمن لهما خلال الموسم الجاري.

وفي منافسات السباحة، حلَّ إبراهيم المرزوقي في المركز الثامن بنهائي سباق 50م ظهر «S5»، بزمن 46.63 ثانية، بعد تأهله من التصفيات بتحقيق المركز الخامس بزمن 46.83 ثانية، فيما جاء حسين الراشد سادسًا في التصفيات بزمن 50.55 ثانية.

وفي نهائي سباق 100م حرة «S5»، حقق حسين الراشد المركز الخامس بزمن 1:32.21 دقيقة.

وفي منافسات الدرَّاجات، حقق محمد المري المركز السادس، فيما حلَّ عبد الله الملاوي في المركز التاسع، وعباس الهاشم في المركز العاشر، وراشد الأحمري في المركز الـ12، في ختام مشاركتهم بالدورة.