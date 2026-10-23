دي زيربي: جاهزية ماديسون غير مؤكدة.. ومرموش يقدم الحلول

شكك الإيطالي روبرتو دي زيربي، مدرب فريق توتنام الإنجليزي الأول لكرة القدم، في مشاركة جيمس ماديسون، لاعب الوسط، أمام تشيلسي السبت لحساب الجولة الثامنة للدوري الممتاز.

وكان اللاعب سجل هدفًا في أول مباراة يشارك فيها من البداية منذ 536 يومًا خلال أول فوز للفريق في الدوري 3ـ1 على ملعبه أمام كوفنتري سيتي.

ويحتل الفريق حاليًا المركز الـ 16 بست نقاط في بداية متعثرة للفريق الذي كافح الموسم الماضي للنجاة من الهبوط حتى الجولة الأخيرة.

واحتفل ماديسون «29 عامًا»، الذي تعافي من إصابة أبعدته طويلًا عن الملاعب، بعودته للتشكيلة الأساسية بافتتاح التسجيل في مرمى كوفنتري بتسديدة رائعة.

وقال دي زيربي في مؤتمر صحافي الجمعة قبل مواجهة مضيفه وجاره اللندني: «في الأيام الثلاثة الأولى بعد مباراة كوفنتري لم يتدرب ماديسون معنا. لا أعرف ما إذا كان جاهزًا لمباراة الغد».

وأضاف: «لا أريد المخاطرة، لأنك إذا حللت هذه الفترة من كرة القدم، ستلاحظ وقوع إصابات كثيرة ولا يقتصر الأمر على توتنام فقط».

ورغم أن دي زيربي حريص على عدم المخاطرة بإشراك ماديسون الذي لا يزال في مرحلة التعافي، إلا أن توتنام تلقى دفعة معنوية بشأن جاهزية الظهيرين بيدرو بورو وآندي روبرتسون والمهاجم المصري عمر مرموش.

وأوضح: «يمكننا أيضًا الدفع بماتيس تيل مع عمر مرموش في الوسط، إلى جانب كونور جالاجر. لدينا المزيد من الحلول مع الأخذ في الاعتبار أن بيدرو بورو يمكنه اللعب».

ومع ذلك، سيظل توتنام بدون الجناح سافيو ولوكاس باريفال لاعب الوسط، في حين لا تزال مشاركة ديان كولوسيفسكي غير مؤكدة بعد عودته التي طال انتظارها من غياب دام 526 يومًا، إذ شارك بديلًا في الدقائق الأخيرة أمام كوفنتري.

كما يظل ديستيني أودوجي الظهير الأيسر، غائبًا بسبب مشكلة الركبة، إذ لم يشارك منذ التعادل 1-1 أمام مانشستر يونايتد في وقت سابق الشهر الجاري.

وفاز توتنام مرة واحدة في آخر 36 مباراة له بالدوري على «ستامفورد بريدج»، حيث سيسعى تشيلسي، صاحب المركز الرابع برصيد 13 نقطة، إلى تحقيق فوزه السابع تواليًا بالدوري على جاره للمرة الأولى.

وقال دي زيربي في رده على سؤال بشأن سجل توتنام السيء هناك: «بالنسبة لي، هذا دافع إضافي للاعبين. أريد لهذا السجل السلبي أن يمنحنا المزيد من الدافع والعقلية والطاقة لتحقيق الفوز بالمباراة. نمتلك المقومات اللازمة للفوز».