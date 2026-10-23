رونالدو يكتب الضحية 25.. والباطن استثناء وحيد

أضاف البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر الأول لكرة القدم، اسمًا جديدًا إلى لائحة ضحايا أهدافه في دوري روشن السعودي، هو الفيصلي، ما رفع عددهم إلى 25 فريقًا، يتقدّمها الوحدة، الأكثر تضررًا باستقبال 10 أهداف.

وأحرز «الدون» الهدف الثاني في الفوز النصراوي 3ـ1 على الفيصلي، مساء الجمعة في المجمعة، ضمن الجولة الـ 11 من النسخة الجارية.

بذلك، التحق صاحب الأرض بقائمة طويلة من الضحايا، سبقه إليها 24 فريقًا.

وأحرز رونالدو 107 أهدافٍ في «روشن»، احتاجت منه إلى خوض 116 مباراة، بدأت خلال يناير 2023.

وبعد الوحدة، تلقّى كلٌ من ضمك والفتح 9 من هذه الأهداف، واستقبل الشباب 7 مثل الأخدود، مقابل 6 في مرمى الاتحاد وكذلك الرياض، مع 5 أمام كلٍ من الخليج وأبها والطائي، و4 أمام كلٍ من الفيحاء والأهلي والرائد والحزم. واستقبل الهلال ثلاثة، وكذلك الاتفاق والتعاون والنجمة.

وأحرز النجم الكبير اثنين من هذه الأهداف في مرمى القادسية، وفعل الأمر ذاته أمام كلٍ من الخلود والعدالة، بينما أحرز هدفًا واحدًا في الدوري أمام كلٍ من العروبة، ونيوم، والدرعية، وأخيرًا الفيصلي.

ولم يفلت من هذه القائمة إلا الباطن، الغائب عن المسابقة منذ صيف 2023. ولَعِب رونالدو مباراة وحيدة ضد الباطن، تعود إلى دوري 22ـ2023، وغاب عن سجلِّ هدافيها.