السلسلة مستمرة.. الهلال لا ينجو من بصمات كينيونيس

استمرّ المكسيكي خوليان كينيونيس، مهاجم فريق القادسية الأول لكرة القدم، في المساهمة تهديفيًّا كلّما واجه الهلال ضمن بطولة دوري روشن السعودي.

ويلتقي اللاعب مع الهلال للمرة الرابعة في الدوري، الجمعة، بعدما لعب أمامه 3 مباريات من قبل ضمن البطولة.

وهزّ المكسيكي شباك المغربي ياسين بونو، حارس مرمى الهلال، في الدقيقة 31 برأسية بعد تمريرة من زميله مصعب الجوير، صانع اللعب.

وبدأ كينيونيس مبارياته أمام الهلال في الدوري ضمن الدور الأول من موسم 2024ـ2025، وصنع هدفًا خلال المباراة التي انتهت قدساوية بنتيجة 2ـ1.

وفي دوري الموسم الماضي سجّل هدفًا أمام الهلال ذهابًا، ومثله إيابًا، وانتهت المباراتان بالتعادل 2ـ2.

وانضمَّ المهاجم إلى القادسية صيف 2024، ويقضي موسمه الثالث برفقة الفريق القدساوي.