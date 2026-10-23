فيسينج: فوزنا مستحق.. والتغييرات تحكمها ظروف المباراة

أكد الألماني ينز فيسينج، مدرب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، استحقاق فريقه الفوز على الدرعية 2ـ0، الجمعة، مشيرًا إلى أن تعدد الخيارات في بعض المراكز يمنحه مرونة في التعامل مع ظروف المباريات.

وأوضح المدرب الألماني خلال المؤتمر الصحافي عقب المواجهة: «سعيد بالفوز والمستوى والنتيجة. حققنا انتصارًا مستحقًا على أرضنا، وسجلنا مبكرًا وحافظنا على تقدمنا».

وأضاف: «صنعنا فرصًا عديدة، ولو استثمرناها بصورة أفضل لأصبحت المباراة أسهل، وفي المقابل لم نمنح الدرعية فرصًا حقيقية».

وعن خياراته في التشكيل، بيّن المدرب الألماني أن التغييرات مقارنة بمواجهة الاتفاق الماضية كانت محدودة، وأن قراراته ترتبط بظروف كل مباراة.

وقال: «نملك عدة خيارات في مركز اللاعب رقم 6، بوجود مختار علي ولوبي وريتشارد ومحمد فلاتة، إضافة إلى أحمد الغامدي الذي يستطيع اللعب في هذا المركز لأنه لاعب ذكي. هذا التنوع يمنحنا حلولًا متعددة، والاختيار يكون وفق ما تحتاج إليه المباراة».

وحول استبدال سعد آل موسى، المدافع، أوضح: «سعد غاب فترة طويلة بسبب الإصابة، وبعد حصوله على البطاقة الصفراء لم أرغب في المجازفة باستمراره».

واختتم حديثه عن الاعتماد على ريتشارد ريوس في قلب الدفاع قائلًا: «ريتشارد يستطيع اللعب في هذا المركز، والاستعانة به لا تعني عدم الثقة باللاعبين الشباب، وإنما تأتي ضمن الخيارات الفنية المناسبة للمباراة».