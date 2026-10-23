الإصابة الـ 11 تبعد مارتينيلي

تعرَّض البرازيلي جابرييل مارتينيلي، جناح فريق الهلال الأول لكرة القدم، للإصابة الـ 11 عبر مسيرته، والأولى برفقة «الأزرق» خلال المباراة أمام القادسية، الجمعة، ضمن الجولة الـ 11 من دوري روشن السعودي.

وغادر اللاعب المباراة في الدقيقة 49 عبر تبديلٍ اضطراري تاركًا مكانه للجناح الدولي سلطان مندش.

وترك البرازيلي المواجهة بعدما سجَّل هدفًا في الدقيقة 21، مواصلًا هز الشباك للمباراة الرابعة على التوالي ضمن بطولة الدوري، رافعًا عدد أهدافه فيها إلى ستة.

وللمرة الأولى يُصاب مارتينيلي مع الهلال الذي انضمَّ إليه عبر نافذة الانتقالات الصيفية الأخيرة قادمًا من أرسنال الإنجليزي.

وحسبَ موقع «ترانسفير ماركت» الإلكتروني، تعرَّض الجناح لعشر إصابات بدءًا من موسم 2019ـ2020، وجميعها خلال فترته مع أرسنال.

وشهد موسم 2019ـ2020 ذاته العدد الأكبر من الإصابات، بواقع ثلاثٍ، تسبَّبت في غيابه 202 يومًا. وبعده يأتي موسم 2023ـ2024 الذي تعرَّض فيه لإصابتين، أبعدتاه عن الملاعب 46 يومًا، فيما سُجِّلت إصابةٌ واحدةٌ في كل موسمٍ من مواسمه الأخرى.