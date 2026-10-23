القادسية يعود إلى صدارة اليد

استعاد فريق القادسية الأول لكرة اليد صدارة الدوري السعودي الممتاز بعد تسجيل فوزه الخامس على التوالي بتغلُّبه على النور 29ـ28 في اللقاء الذي جمعهما، الجمعة، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدور التمهيدي.

وشهدت الجولة فوز الهدى على الخويلدية 24ـ21، والفتح على المحيط 31ـ28، فيما تأجَّلت مواجهة الخليج والحزم.

وفي لقاءٍ مؤجَّلٍ من الجولة السادسة، انتصر مضر على الوحدة 34ـ31.

ورفع القادسية رصيده إلى عشر نقاطٍ في صدارة الترتيب، متقدِّمًا بفارق الأهداف على مضر، صاحب المركز الثاني، فيما حلَّ الخليج ثالثًا، والنور رابعًا بثماني نقاطٍ لكلٍّ منهما.

وجاء الهدى خامسًا بست نقاطٍ، والوحدة سادسًا بأربعٍ، والفتح والمحيط في المركزين السابع والثامن بنقطتين لكلٍّ منهما، فيما تذيَّل الحزم والخويلدية الترتيب دون رصيدٍ من النقاط.