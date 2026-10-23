«فورمولا إي كارتينج» تجتذب عشاق رياضة المحركات في «سفن أبها»

تستقطب فعالية «فورمولا إي كارتينج» في وجهة «سفن أبها» بمنطقة عسير عشاق رياضة المحركات وسباقات السيارات الكهربائية، من خلال تجربة تتيح للمشاركين خوض سباقات تحاكي أجواء المنافسات الدولية لرياضة السيارات.

وتشهد الفعالية إقبالًا من محبي رياضة المحركات من مختلف الفئات العمرية، إذ يخوض المشاركون تحديات القيادة على حلبة كهربائية داخلية يبلغ طولها 428 مترًا، تتطلب التركيز وسرعة الاستجابة والتحكم في المركبة.

وتضم الحلبة نحو 15 سيارة كهربائية مخصصة لفئات عمرية مختلفة، تشمل المشاركين من عمر 13 عامًا فأكثر، والناشئين من عمر 7 إلى 12 عامًا، إلى جانب سيارات ثنائية المقاعد تتيح للكبار والأطفال خوض التجربة معًا، فيما تتراوح مدة الجولة الواحدة بين 7 و9 دقائق.

وتتيح التجربة للمشاركين التعرف على طبيعة سباقات السيارات الكهربائية ومتطلبات القيادة والتحكم في المركبة، فيما تتضمن الفعالية معروضات تعريفية بتاريخ بطولة العالم «فورمولا إي»، وأبرز سائقيها والابتكارات التقنية المرتبطة بها، إلى جانب استعراض تطورات السيارات الكهربائية ومستقبل رياضة المحركات.

وتُعد «فورمولا إي كارتينج»، التي أُطلقت في سبتمبر 2026 بالشراكة بين شركة مشاريع الترفيه السعودية «سفن» وبطولة العالم «إي بي بي فورمولا إي»، أول تجربة كارتينج تحمل اسم البطولة على مستوى العالم، إذ اختيرت مدينة أبها محطةً أولى لإطلاقها، ضمن أربع وجهات تابعة للشركة في السعودية، تشمل لاحقًا الرياض والدمام والخرج.

وتأتي استضافة «سفن أبها» لهذه التجربة الرياضية العالمية ضمن الأنشطة الرياضية والترفيهية المتنوعة في منطقة عسير، بما يعزز مكانة أبها وجهةً للفعاليات والتجارب الرياضية الحديثة، تماشيًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تعزيز المشاركة الرياضية وتحسين جودة الحياة.