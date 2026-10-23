بعد 3 تعثرات متتالية.. النصر ضيفًا ثقيلًا

كسر فريق النصر الأول لكرة القدم سلسلة نتائجه السلبية خارج أرضه عندما هزم مضيفه الفيصلي 3ـ1، مساء الجمعة في المجمعة، ضمن الجولة الـ 11 من دوري روشن السعودي.

وللمرة الأولى منذ 25 أغسطس الماضي، ينتصر «الأصفر»، الذي يدرّبه الأسترالي آنج بوستيكوجلو، خارج ملعبه.

وقبل النزول ضيفًا على الفيصلي، تعثّر الفريق في آخر ثلاث مباريات لعِبها بعيدًا عن «الأول بارك». فبعد الخسارة 1ـ2 من الاتحاد في جدة، ضمن خامس جولات «روشن»، تعادل 1ـ1 مع الخليج في الدمام، لحساب الجولة السابعة، وخسِر 0ـ4 على أرض العين الإماراتي، في باكورة جولات مرحلة المجموعات من دوري أبطال آسيا للنخبة.

وآخر فوزٍ سابقٍ لـ «الأصفر» على ملاعب المنافسين يعود إلى ثالث جولات الدوري، عندما حوَّل كتيبة بوستيكوجلو تأخُّرها 0ـ2 أمام الاتفاق في الدمام إلى انتصارٍ صعبٍ بنتيجة 3ـ2.

ولَعِب «الأصفر» مباراتين أخريين بوصفه ضيفًا الموسم الجاري، انتهتا بتغلّبه 4ـ1 على الدرعية، في أول أدوار كأس خادم الحرمين الشريفين، و4ـ0 على الرياض، في جولة «روشن» الثانية.