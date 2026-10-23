الأهلي يمطر شباك الخليج بالنتيجة المفضلة

أمطر فريق الأهلي الأول لكرة القدم شباك الخليج بـ4ـ1، الجمعة، ضمن الجولة الـ11 من دوري روشن السعودي، مكررًا فوزه على ضيفه بالنتيجة ذاتها للمباراة الثالثة على التوالي.

وكان الأهلي تفوَّق على الخليج في آخر مباراتين بالدوري الموسم الماضي، حينما تغلب عليه خلال الدورين الأول والثاني بنتيجة واحدة 4ـ1.

وافتتح الإنجليزي إيفان توني النتيجة للأهلي عند الدقيقة 11 من المباراة التي جرت على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية في جدة.

وفي الشوط الثاني، أضاف الأهلي الهدفين الثاني والثالث عبر أرتيم بوندارينكو «57» والبرتغالي فرانسيسكو ترينكاو «61»، وقلص الخليج الفارق بهدف أحرزه ثامر الخيبري «87»، قبل أن يختتم توني المهرجان الأهلاوي بتسجيله هدفه الشخصي الثاني والرابع من ركلة جزاء «90+6» معززًا موقعه في صدارة هدافي الدوري بـ13 هدفًا.

ولعب الخليج المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة «69» بعد طرد لاعبه الأرجنتيني ماتيو بينيجاس بالبطاقة الحمراء، وبذلك تأكد غيابه عن مواجهة الحزم الخميس المقبل في الجولة الـ12 من الدوري.

ورفع الفريق الجداوي عدد انتصاراته على نظيره الشرقي إلى 9 مقابل 4 تعادلات من دون أن يعرف الخسارة في 13 مواجهة جمعتهما بدوري المحترفين منذ انطلاقته موسم 2008ـ2009.

وبهذه النتيجة، سجَّل الأهلي انتصاره الرابع على التوالي والسادس في النسخة الجارية للدوري، رافعًا رصيده إلى 21 نقطة في المركز الخامس.

بدوره، تجمد رصيد الخليج عند 12 نقطة بعد أن تلقى الخسارة الأولى بعد انتصارين وثلاثة تعادلات في آخر خمسة جولات.