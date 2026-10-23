الفوز الأول منذ 2020.. ثلاثية هلالية تنهي عناد القادسية

وضع فريق الهلال الأول لكرة القدم حدًّا لغيابه عن الانتصارات في معقل القادسية، وحسم مواجهتهما بنتيجة 3ـ2، الجمعة، لحساب الجولة الـ 11 من دوري روشن السعودي، محققًا الفوز على منافسه الشرقاوي في الدمام ضمن البطولة، للمرة الأولى منذ عام 2020.

وانتهى الشوط الأول من المباراة، التي احتضنها ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، بالتعادل 1ـ1 بعدما افتتح الجناح البرازيلي جابرييل مارتينيلي النتيجة لمصلحة الهلال في الدقيقة 21، وردَّ عليه المكسيكي خوليان كينيونيس، مهاجم القادسية «31».

وأضاف «الأزرق» هدفين خلال الشوط الثاني عن طريق البرتغالي روبن نيفيش، والصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، ثنائي الوسط، في الدقيقتين 77 و84، ليبدو الفريق العاصمي متجهًا نحو حسم اللقاء بأريحيةٍ.

وعكس ما تمنَّاه الهلال، قلَّص الإيطالي ماتيو ريتيجي، مهاجم القادسية، الفارق في الدقيقة 87، مشعلًا الأمتار الأخيرة، لكنَّ الزوَّار استطاعوا الحفاظ على تقدمهم، وحسموا اللقاء.

وسجَّل الهلال انتصاره الأول في عقر دار القادسية منذ عودة الأخير إلى دوري المحترفين صيف 2024.

ويعود الانتصار السابق لـ «الأزرق» على «بنو قادس» في المنطقة الشرقية ضمن بطولة الدوري إلى 21 ديسمبر 2020 حين فاز بنتيجة 3ـ1.

وعقب ذلك الانتصار، زار الهلال ملعب القادسية مرتين في الدوري، خسر في الأولى بنتيجة 1ـ2، وتعادل في الثانية 2ـ2، قبل أن يتمكَّن في الزيارة الثالثة من العودة بالنقاط الثلاث.

وعاد الهلال إلى صدارة جدول الترتيب برصيد 27 نقطةً من عشر مباريات، فيما بقي القادسية ثالثًا برصيد 25 نقطةً مع خوضه مباراةً واحدةً أكثر، ويتساوى معه النصر، ثاني الترتيب، الذي يملك مباراةً مؤجَّلة.