أخضر 16.. أسباب انضباطية تبعد يزن

استبعد الجهازان الفني والإداري للمنتخب السعودي تحت 16 عامًا لكرة القدم يزن الجيزاني من المعسكر الجاري في قطر، لأسباب انضباطية، وذلك قبل مواجهة الكويت ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة كأس الخليج تحت 17 عامًا.

وجاء قرار الاستبعاد في الوقت الذي يواصل فيه الأخضر تحضيراته للمواجهة المقبلة، إذ أجرى اللاعبون، الجمعة، حصة تدريبية تحت إشراف البرتغالي تياجو فارينها، مدرب المنتخب، والجهاز الفني المساعد، اشتملت على جوانب فنية وتكتيكية، قبل أن تختتم بمناورة على نصف مساحة الملعب.

ويواصل المنتخب تدريباته، السبت، استعدادًا لملاقاة الكويت، الإثنين المقبل، ضمن منافسات البطولة الخليجية.

ويوجد المنتخب السعودي في المجموعة الثانية إلى جانب العراق والكويت واليمن ومصر.