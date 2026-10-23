إنزاجي: استغلينا الفرص وانتصرنا.. ونملك بدائل مارتينيلي

شدَّد الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم، على أهمية الفوز الذي تحقَّق أمام القادسية، الجمعة، ضمن الجولة الـ 11 من دوري روشن السعودي، مثنيًا على المنافس والمستوى القوي الذي ظهر به خلال المباراة.

وفي مؤتمرٍ صحافي، تلا اللقاء الذي انتهى هلاليًّا بنتيجة 3ـ2، قال المدرب: «سعيدٌ بأداء اللاعبين في المباراة. كانت مواجهةً قويةً أمام منافسٍ قوي، ونجحنا في استغلال الفرصة لتحقيق الفوز. القادسية ظهر بمستوى قوي، لكننا استطعنا تقديم أداءٍ أفضل منه».

وأضاف: «ضغطنا بقوةٍ خلال المباراة، وخسرنا كراتٍ أقلَّ من القادسية».

واعترف الإيطالي بمعاناة اللاعبين من الإرهاق خلال المباراة، مرجعًا ذلك إلى الأجواء المناخية في الدمام، وكثرة السفر.

ووصف الإصابة التي استبدل بسببها الجناح البرازيلي جابرييل مارتينيلي، مطلع الشوط الثاني، بـ «البسيطة»، مؤكدًا: «لدينا لاعبون بدلاء جيدون وقادرون على تعويض غيابه».

وشرح برنامج الفريق قبل مواجهة الشمال القطري في دوري أبطال آسيا للنخبة قائلًا: «سنخوض حصةً تدريبيةً، غدًا، في الدمام، ثم سنغادر منها إلى قطر».

وبرَّر استبدال المدافع حسَّان تمبكتي بالقول: «حصل على بطاقةٍ صفراء، لكنَّه قدَّم مباراةً جيدةً. قرَّرنا استبداله لامتلاكنا بديلًا جيدًا في مركزه، هو علي لاجامي».

وعن أهمية الفوز بالمباراة في صراع المنافسة، ذكر: «جميع المباريات مهمةٌ، وفوزنا اليوم على القادسية في ملعبه كان مهمًّا».

وعاد الهلال إلى صدارة جدول الترتيب برصيد 27 نقطةً من عشر مبارياتٍ، فيما بقي القادسية ثالثًا برصيد 25 نقطةً مع خوضه مباراةً واحدةً أكثر، ويتساوى معه النصر، ثاني الترتيب، الذي يملك مباراةً مؤجَّلة.