ثنائية اتحادية

كسب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم نظيره الدرعية 2ـ0، الجمعة، على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة ضمن الجولة الـ 11 من دوري روشن السعودي تصوير: علي خمج