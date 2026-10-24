أرتيتا: إدارة دقائق ساكا تضمن استمراريته

يخطط الإسباني ميكل أرتيتا، مدرب فريق أرسنال الإنجليزي الأول لكرة القدم، على إدارة دقائق مشاركة الجناح بوكايو ساكا بحذر، عقب الانتكاسة الأخيرة التي تعرّض لها النجم بسبب الإصابة.

واضطر الدولي الإنجليزي إلى مغادرة الملعب في الدقائق العشر الأولى من مواجهة بايرن ميونيخ الألماني، الأربعاء، في دوري أبطال أوروبا «2ـ2»، إثر إصابة في العضلة الرباعية للفخذ، يُرجّح أن تبعده عن الملاعب لمدة لا تقل عن شهرين، وفق تقارير إعلامية.

وقال أرتيتا، في مؤتمر صحافي الجمعة، قبل استضافة إيفرتون السبت ضمن الجولة الثامنة للدوري الممتاز: «نحتاج إلى إجراء مزيد من الفحوصات والحصول على آراء الأطباء الاختصاصيين».

وأضاف: «من الواضح أنه عندما يضطر لاعب إلى مغادرة الملعب، ويعاني من صعوبة في المشي من دون ألم، وتكون حركته محدودة، فهذه ليست مؤشرات جيدة».

وفرض ساكا، الذي حجز مكانًا أساسيًّا في تشكيلة أرسنال منذ سن المراهقة، نفسه أحد أبرز لاعبي الفريق، وخاض بالفعل ما يقارب 400 مباراة مع المدفعجية والمنتخب.

لكن هذا العبء الكبير من المباريات في بداية مسيرته قد يكون أسهم في مشكلاته المتكررة مع الإصابات خلال الأعوام الأخيرة.

وغاب الجناح «25 عامًا» عن نحو أربعة أشهر من موسم 2024ـ2025 بسبب إصابة خطيرة في عضلات الفخذ الخلفية، كما عانى الموسم الماضي من مشكلة في وتر أخيل حدّت من تأثيره مع المنتخب خلال كأس العالم.

وذكر أرتيتا: «نحتاج فعلًا إلى فهم كيفية إدارة هذا العبء مجددًا عندما يعود، أيًّا يكن موعد عودته. وما حجم المشاركة التي يستطيع تحمّلها اليوم، بما يضمن استمراره في تقديم الإضافة للفريق».

وقد يشكّل غياب ساكا ضربة كبيرة لآمال أرسنال في الاحتفاظ بلقب الدوري الممتاز. فمنذ ظهوره الأول في المسابقة عام 2019، تراجع معدل انتصارات أرسنال بأكثر من 10 نقاط مئوية في المباريات التي غاب عنها الجناح الإنجليزي.

لكن غياب ساكا قد يفتح الباب أمام الموهبة الشابة ماكس داومان «16 عامًا»، للحصول على مزيد من دقائق اللعب مع الفريق اللندني.

وكان داومان دخل تاريخ الدوري الموسم الماضي، بعدما أصبح أصغر لاعب يسجل هدفًا في تاريخ المسابقة، إثر هزّه الشباك في مواجهة إيفرتون.

وأوضح المدرب: «من الطبيعي أن نعود إلى تلك الذكرى وإلى المشاعر التي رافقت تلك اللحظة. إنها ذكرى ستبقى معنا، وستظل حاضرة في ذلك الملعب لفترة طويلة جدًّا».

وأضاف بشأن داومان: «إنه يتدرب، وكلما سنحت له فرصة اللعب، أثبت أنه لاعب قادر على التأثير في مجريات المباراة، ولذلك سيحصل بالتأكيد على دقائق للمشاركة».