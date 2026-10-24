مجددًا.. الحمدان يزور شباك الفيصلي

كرّر عبد الله الحمدان، مهاجم فريق النصر الأول لكرة القدم، التسجيل أمام الفيصلي، بعدما فعلها بشعار الهلال قبل أكثر من 5 أعوام.

وافتتح اللاعب الدولي أهداف الفوز النصراوي 3ـ1 على الفيصلي، الجمعة، ضمن الجولة الـ 11 من دوري روشن السعودي.

ورفعت المباراة عدد المواجهات بين الحمدان والفريق القرمزي إلى 8، خاض ثلاثًا منها بقميص الشباب وأربعًا مع الهلال.

وأحرز المهاجم، البالغ من العمر 27 عامًا، هدفًا في الفوز الهلالي 3ـ2 على الفيصلي، ضمن الجولة الـ 30 والأخيرة من دوري 20ـ2021.

ولم يُسجِّل الحمدان أمام الفريق ذاته عندما كان لاعبًا للشباب، واكتفى بصناعة هدف في لقاءٍ حسمهُ التعادل 1ـ1.

وانضم بطل كأس «خليجي 27» إلى النصر في فبراير الماضي، ولعِب له 33 مباراة، على مختلف أصعدة المنافسة، أحرز خلالها تسعة أهداف وصنع 5.

والموسم الجاري، شارك اللاعب في 13 من مباريات «الأصفر»، وأحرز 4 أهداف.