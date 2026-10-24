رودجرز: خسرنا بالحظ والأخطاء

ألقى الإيرلندي الشمالي بريندان رودجرز، مدرب فريق القادسية الأول لكرة القدم، باللوم على سوء الحظ والأخطاء الذاتية عقب الخسارة أمام الهلال 2ـ3، الجمعة، ضمن الجولة الـ 11 من دوري روشن السعودي.

وفي مؤتمرٍ صحافي، تلا المباراة، قال: «أعتقد أنها كانت مباراةً كبيرةً جدًّا بين فريقين يمتلكان جودةً عاليةً، وأسلوبًا هجوميًّا. خسرنا بسوء حظٍّ، لكنني فخورٌ بالفريق. قاتلنا حتى النهاية، وأهنِّئ الهلال على الفوز».

وأضاف: «لعبنا كرةَ قدمٍ رائعةً، لكن إيقاع المباراة انخفض في دقائقها الأخيرة. ارتكبنا خطأين، استقبلنا بسببهما هدفين».

وتابع: «ما أردنا إظهاره اليوم هو أن الهلال سيواجه فريقًا ينافسه حتى نهاية الموسم».

ونوَّه إلى معاناة الفريق من الغيابات التي تُشكِّل «تحديًا كبيرًا» حسبَ وصفه، مشدِّدًا في الوقت ذاته على أن «جميع اللاعبين قدَّموا كل ما لديهم».

وأبدى فخره بالمستوى الذي وصل إليه الفريق قائلًا: «عندما تتذكَّر أن القادسية كان في الدرجة الأولى قبل موسمين، وتُشاهد ما وصل إليه اليوم من جودةٍ في اللاعبين، تدرك حجم التطوُّر الذي شهده الفريق. أشعر بالفخر لكون القادسية أصبح معروفًا الآن».

وأردف: «منذ وصولي، أصبح القادسية فريقًا كبيرًا، لا يفقد كثيرًا من النقاط. قدَّمنا مباراةً ممتازةً، وسنطوي صفحة هذه المواجهة، وسنركِّز على المباراة المقبلة».

وأشار إلى حيازة الهلال «مجموعةً رائعةً من اللاعبين، وتشكيلةً قويةً يبدأ بها المباريات»، خاصًّا بالذكر الثلاثي الهجومي الذي يُشكِّل «إضافةً كبيرةً للفريق»، إلى جانب امتلاكه «دكة بدلاء تضم لاعبين يمثِّلون المنتخب السعودي».

وعن شكوى الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب الهلال، من إرهاق لاعبيه نتيجة الأجواء المناخية في المنطقة الشرقية، والسفر المفرط، ذكر رودجرز: «أعتقد أننا جميعًا نواجه الظروف نفسها، ونعاني من كثرة السفر، لكن لكل فريقٍ ظروفه».

وأكمل، لافتًا إلى أفضلية الهلال في عدد أيام الراحة: «الهلال خاض مباراةً أقل، وحصل على يومٍ إضافي للراحة، وهذا عاملٌ مؤثِّرٌ في استعادة الجاهزية. الجميع يعرف طبيعة الأجواء في الخُبر، لكنَّنا لا نبحث عن الأعذار، فقد قدَّمنا مباراةً كبيرةً».

وأثنى على مستوى اللاعبين السعوديين، مؤكدًا امتلاكهم «موهبةً كبيرةً، وإمكاناتٍ بدنيةً عاليةً جدًّا»، مختتمًا بالقول: «مهمتي هنا لا تقتصر فقط على الفوز بمباريات كرة القدم، بل وتشمل أيضًا تطوير اللاعبين على المستوى الفردي».

وجمَّدت الخسارة رصيد القادسية عند 25 نقطةً، وبقي ثالثًا بالتساوي مع النصر، ثاني الترتيب، الذي يملك مباراةً مؤجَّلة.