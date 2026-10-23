جوميز: هدف الأهلي الأول تسلل.. وتوني ذكي

شكَّك البرتغالي جوزيه جوميز، مدرب فريق الخليج الأول لكرة القدم، في صحة الهدف الأول للأهلي خلال المباراة التي خسرها فريقه 1ـ4، الجمعة، ضمن الجولة الـ 11 من دوري روشن السعودي، مبينًا أنه «جاء من تسللٍ واضحٍ».

وقال جوميز في المؤتمر الصحافي بعد نهاية اللقاء: «هدف الأهلي الأول جاء من تسللٍ واضحٍ. كنا ندافع دفاع منطقةٍ، ولاعب الأهلي كان في موضع تسللٍ، ولم يستطع لاعبنا لعب الكرة».

وأضاف البرتغالي: «خسرنا المباراة لأننا بدأنا التدريب الـ 04:00 عصرًا، ووصلنا إلى غرف الفندق عند الـ 04:00 صباحًا».

وواصل مدرب الخليج: «الشوط الأول كان مملًّا من الطرفين، ولعبنا بشكلٍ أفضل في الثاني، لكننا ارتكبنا بعض الأخطاء، فسجل منها الأهلي أهدافه».

وعلَّق جوميز على ركلة الجزاء التي أحرز منها الفريق الجدَّاوي رابع أهدافه قائلًا: «توني استطاع بذكائه الحصول على ركلة جزاء».

وعن نتائج فريقه في الجولات الأخيرة من الدوري، أجاب جوزيه: «لا نستطيع إعطاء توضيحٍ عن كثرة التعادلات. بعضها كنا قريبين من الفوز فيها، وفي بعض المباريات الأخرى لم نستحق الخسارة. نحن نعمل على بناء فريقٍ جديدٍ، وسعيدٌ بالعمل المقدَّم، ونسير في الطريق الصحيح، واستفدنا من مواجهة الأهلي».