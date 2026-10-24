بوسيتش: تذكّروا ما حدث في مباراة باريس وبرشلونة

دافع الهولندي مارينو بوسيتش، مدرب فريق الأهلي الأول لكرة القدم، عن الجهاز الطبي في النادي، رافضًا في الوقت ذاته ربط الأحمال التدريبية بموجة الإصابات التي ضربت صفوف الفريق.

وافتقد الأهلي جهود بعض لاعبيه خلال اللقاء أمام الخليج، الجمعة، ضمن الجولة الـ 11 من دوري روشن السعودي بداعي الإصابة، منهم التركي ميريح ديميرال الذي تعرَّض لإصابةٍ في مفصل القدم خلال الحصة التدريبية، السبت.

وقال بوسيتش في المؤتمر الصحافي بعد الفوز 4ـ1 على منافسه: «الأحمال التدريبية ليس لها علاقةٌ بالإصابات، فكرة القدم لعبةٌ فيها احتكاكاتٌ كثيرةٌ. في مباراة باريس سان جيرمان وبرشلونة، مثلًا، خرج عديدٌ من اللاعبين بسبب الإصابة. الجهاز الطبي في النادي رائعٌ، لكنَّ الطقس صعبٌ، وكذلك جدول المباريات، وأتمنَّى عودة اللاعبين المصابين بأسرع وقتٍ».

وعن أداء فريقه أمام الخليج، أجاب المدرب الهولندي: «بدأنا المباراة بتركيزٍ عالٍ. لعبنا أمام فريقٍ يلعب بخمسة مدافعين بالخلف، لذا استحوذنا على الكرة بنسبةٍ كبيرةٍ خلال الشوط الأول، ودخلنا الثاني متقدمين بهدفٍ، وكنا مطالبين بتسجيل أكثر من هدفٍ، وهذا ما حدث. المنافس سدَّد مرةً واحدةً على المرمى، وسجل منها هدفه».

وأبدى بوسيتش سعادته بمستوى رامز العطار، لاعب الأكاديمية، في ظهوره الأول مع الفريق الأهلاوي.