ودَّع فريق ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي الأول لكرة القدم، حامل اللقب، منافسات دوري أبطال إفريقيا من دور الـ 32 بعد تعادله 1ـ1 مع ضيفه ويليتي الأنجولي إيابًا على ملعب «لوفتوس فيرسفيلد» في بريتوريا، إذ كانت مباراة الذهاب بينهما قد انتهت بالتعادل السلبي. كذلك تأهل بيترو أتلتيكو الأنجولي إلى دور المجموعات بعد تعويض خسارته ذهابًا 0ـ2 إلى فوزٍ بـ 3ـ0 إيابًا على سكوتلاند الزيمبابوي.

وهذه المرة الأولى التي يتأهل فيها ويليتي إلى هذا الدور، وجاء ذلك في أول مشاركةٍ له بالبطولة حيث تأسَّس النادي عام 2018. أمَّا ضن داونز، فيُعدُّ من كبار فرق القارة الإفريقية، وتُوِّج باللقب مرتين «2016 و2026» على حساب الزمالك المصري والجيش الملكي المغربي، كما حل وصيفًا مرتين «2001 و2025» خلف الأهلي وبيراميدز المصريين.

ودخل صن داونز المباراة بضغطٍ هجومي عالٍ لتعويض تعادل الذهاب، واعتمد على سرعات تاشريك ماثيوز، ولوكاس ريبيرو لتفكيك التكتل الدفاعي الأنجولي حتى تحقَّق له ما أراد عندما هزَّ الشباك عبر تشريفي ماثيوز، الجناح الأيسر، في الدقيقة 11.

وعلى الرغم من محاولات الفريق تعزيز تقدُّمه إلا أنه فشل في اختراق الدفاع المتكتِّل لويليتي، الذي عمد إلى عزل خط وسط صن داونز، وإرسال الكرات الطولية إلى المهاجم المخضرم مابولولو حيث استغل قوته البدنية لإزعاج المدافعين.

وفي الدقيقة 49، استغل مابولولو هفوةً دفاعيةً من جانب لاعبي صن داونز، ليقتنص هدف التعادل الصادم. وتراجع الفريق بعده إلى منتصف ملعبه بالكامل معتمدًا على تضييق المساحات، وقتل اللعب لاستنزاف الوقت حتى أطلق الحكم صافرة النهاية، معلنًا تأهلًا تاريخيًّا لويليتي إلى دور المجموعات.

وتعدُّ هذه أسوأ مشاركةٍ لحامل اللقب خلال عشرة أعوامٍ حيث كان يسجل حضورًا مستمرًّا في الأدوار الإقصائية ونصف النهائي. كذلك هذه المرة الثانية في غضون مواسمَ قليلةٍ يُودِّع فيها البطولة من ملعبه بسبب قاعدة تسجيل الهدف خارج الأرض.

وفي المباراة الثانية، تمكَّن بيترو من حسم المواجهة لصالحه 3ـ2 بمجموع المباراتين، مستعيدًا توازنه بعد هزيمته المفاجئة في زيمبابوي، ومحافظًا على طموحاته القارية.

وكان بيترو يواجه مهمةً صعبةً بعد خسارته ذهابًا 0ـ2، لكنَّ الفريق قدَّم أداءً قويًّا، الجمعة، وسجل هدفًا قبل نهاية الشوط الأول، وأضاف اثنين آخرين في الدقائق الأخيرة، ليُحقِّق عودةً استثنائيةً.

وافتتح روبن التسجيل في الدقيقة 18. وعلى الرغم من أن هذا الهدف منح بيترو ثقةً كبيرةً إلا أن سكوتلاند حافظ على تفوُّقه الإجمالي حتى نهاية الشوط الأول.

وواصل بيترو سعيه لتسجيل هدفٍ ثانٍ، ونجح في الدقيقة 67 في زيارة الشباك عبر خورخي بيريرا، وجعل النتيجة الإجمالية 2ـ2.

ومع تعادل الكفتين، بات حسم التأهل معلَّقًا على ما سيحدث في اللحظات الحاسمة من اللقاء، وهو ما تحقَّق في الدقيقة 85 حين سجل بيدرو أباريسيو الهدف الثالث لبيترو.

ومن المقرَّر أن تبدأ منافسات دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا أواخر نوفمبر المقبل.