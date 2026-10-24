فرحة الرباعية

اكتسح فريق الأهلي الأول لكرة القدم ضيفه الخليج بـ4ـ1 خلال المواجهة التي جرت الجمعة على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية في جدة، ضمن الجولة الـ11 من منافسات دوري روشن السعودي. تصوير: محمد المانع