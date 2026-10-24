إنزاجي يُسقط الضحية 167

ألحق الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم، الإيرلندي الشمالي بريندان رودجرز، قائد الدفة الفنية للقادسية، بقائمة الأسماء التدريبية التي تغلَّب عليها في مسيرته، رافعًا العدد الإجمالي إلى 167 مدربًا.

وفاز الهلال على القادسية بنتيجة 3ـ2، الجمعة، ضمن الجولة الـ 11 من دوري روشن السعودي، في ثاني مواجهةٍ بين إنزاجي ورودجرز.

وكانت المواجهة الأولى بين الثنائي انتهت بتعادل الفريقين 2ـ2 لحساب الدور الثاني من الموسم الماضي.

وحسبَ موقع «ترانسفير ماركت»، هزم إنزاجي 166 مدربًا، قبل رودجرز، مرةً واحدةً على الأقل.

وتقلَّص عدد الأسماء التي لم يستطع الإيطالي التغلُّبَ عليها خلال مشواره التدريبي إلى 23 اسمًا.

ويتصدَّر الإيطالي ستيفانو بيولي، مدرب النصر السابق، قائمة الأسماء التدريبية التي أسقطها إنزاجي بواقع 13 هزيمة.