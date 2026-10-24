سعود بن سلمان يتوّج بكأس الاستخبارات العامة

تُوِّج الأمير سعود بن سلمان بن عبد العزيز بكأس الاستخبارات العامة بعد فوز الجواد «باور أوف بيوتي» بالمركز الأول خلال الشوط الـ 11 في سباقات الحفل الـ 23 ضمن فعاليات الأسبوع الثاني من موسم سباقات الرياض، الجمعة.

وتمكَّن الجواد «باور أوف بيوتي» من حسم السباق لصالحه، وتجاوز خط النهاية بكل جدارةٍ بقيادة الخيَّال عادل الفريدي حيث أنهى مسافة الشوط مسجلًا زمنًا قدره 1:42.54، ليؤكد بذلك تفوُّقه وجاهزيته العالية في المضمار.

وعقب نهاية الشوط، تسلَّم الأمير سعود بن سلمان بن عبد العزيز كأس الاستخبارات العامة من الفريق محمد بن عبد الله اليوسف، مساعد رئيس الاستخبارات العامة، في مراسم تتويجٍ احتفت بهذا الإنجاز المميَّز وسط حضورٍ وتفاعلٍ كبيرين من محبي وعشاق رياضة الفروسية.

ويأتي هذا الفوز ليضاف إلى السجل الحافل بالبطولات لإسطبلات الأمير سعود بن سلمان بن عبد العزيز في ميادين سباقات الخيل، ما يعكس التحضير الجيد، والمستوى الرفيع الذي تُقدِّمه في منافسات رياضة الآباء والأجداد.