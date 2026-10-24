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الاتفاق يستقبل الهلال

لعبة مشتركة بين الفرنسي ثيو هيرنانديز، ظهير أيسر الهلال، والألماني جوليان فايجل، لاعب وسط القادسية، خلال مباراة الفريقين، الجمعة، ضمن الجولة الـ 11 من دوري روشن السعودي تصوير: سعد العنزي
الدمام ـ وليد الصيعري 2026.10.24 | 01:15 am

يحتضن ملعب نادي الاتفاق تدريبات فريق الهلال الأول لكرة القدم، السبت، حسبما أبانت لـ «الرياضية» مصادرُ خاصَّةٌ.
وبعد الفوز على القادسية 3ـ2، الجمعة، ضمن الجولة الـ 11 من دوري روشن السعودي، بقي الهلاليون في المنطقة الشرقية، ومنها سيتوجَّهون برًّا إلى الدوحة، العاصمة القطرية، لملاقاة فريق الشمال قاريًّا، الثلاثاء المقبل.
وذكر الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب الهلال، هذه المعلومة خلال المؤتمر الصحافي الذي تلا الفوز على القادسية، تأكيدًا لخبرٍ، سبق لـ «الرياضية» نشره، الخميس، عشية اللقاء.
وفي تحديثٍ جديدٍ، أشار الهلال عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، عقب اللقاء، إلى تحديد صباح الأحد موعدًا لمغادرة البعثة إلى قطر، وهناك سيُجري الفريق حصةً تدريبيةً مسائيةً في الدوحة بعد وصوله، استعدادًا لمواجهة الشمال ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا للنخبة.
واختار الهلال السفر من الدمام إلى الدوحة مباشرةً لضيق الوقت بين مباراة الفريق مع القادسية والموقعة القارية.
وحسبَ موقع النادي، سيعقد إنزاجي وأحد لاعبي الفريق مؤتمرًا صحافيًّا في ملعب «البيت»، في الـ 07:15 من مساء الإثنين المقبل، للحديث عن اللقاء، وبعده تبدأ الحصة التدريبية الختامية في الـ 08:00 مساء.


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