بالقاتل.. مولودية الجزائر يخطف بطاقة المجموعات

تأهل فريق مولودية الجزائر الأول لكرة القدم إلى دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا بعد تغلُّبه، الجمعة، على ضيفه رينجرز إنترناسيونال النيجيري 3ـ0 في إياب دور الـ 32، معوِّضًا خسارته ذهابًا 0ـ2.

وعلى ملعب «علي لابوانت» في الجزائر العاصمة، انتهى الشوط الأولى بالتعادل السلبي، ما فرض على مولودية تحديًا كبيرًا في الحصة الثانية لتحقيق الفوز بفارق ثلاثة أهدافٍ على الأقل من أجل ضمان التأهل.

وبدأت أولى خطوات عودة الفريق في الدقيقة 58 حين منح شهر الدين بوخلدة التقدم لـ «العميد»، ما أعاد الأمل لجماهيره المحتشدة في الملعب.

وقبل نهاية الوقت الأصلي بست دقائق، أضاف الغيني محمد بانجورا الهدف الثاني لمولودية، لتصبح النتيجة الإجمالية 2ـ2 وسطَ احتفالاتٍ صاخبةٍ في المدرَّجات.

وفي الوقت الذي كانت فيه المباراة تتجه نحو ركلات الترجيح، سجل سفيان بايزيد هدفًا في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع، ليُكمل بطل نسخة 1976 عودته من أجل لقبٍ ثانٍ.

كذلك تأهل أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي إلى دور المجموعات بعد فوزه على ضيفه أفريكان ستارز الناميبي 4ـ0 في مباراة الإياب. وكان الفريق انتصر ذهابًا أيضًا 1ـ0.