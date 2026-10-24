التعادل يخيّم على إيبسويتش وفورست

تعادل فريق إيبسويتش تاون الأول لكرة القدم 1ـ1 مع ضيفه نوتنجهام فورست، الجمعة، ضمن الجولة الثامنة للدوري الإنجليزي الممتاز.

ووسط حضورٍ بلغ 29 ألفًا في ملعب «بورتمان»، بدأ فورست المباراة بضغطٍ عالٍ، واستحواذٍ واضحٍ، وأسفر ذلك عن تسجيل هدفٍ مبكِّرٍ بعد تمريرةٍ حاسمةٍ من المدافع دانييل مونيوز، استغلها نيكو ويليامز، ليسدِّدها داخل شباك الحارس كريستيان في الدقيقة 13.

ومن خطأ دفاعي، ارتكبه نيكولا ميلينكوفيتش، مدافع فورست، عندما خطف الباراجوياني خوليو إنسيسو تمريرته، سجل لاعب إيبسويتش هدف التعادل بتسديدةٍ في الزاوية السفلية.

ولم تسفر محاولات الفريقين في الشوط الثاني عن تغيير النتيجة، ليرفع إيبسويتش تاون رصيده إلى عشر نقاطٍ في المركز التاسع، مقابل ستٍّ لفورست بالمركز الـ 16.