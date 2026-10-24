أمام أستون فيلا.. سيتي يسعى إلى السّجل المثالي

يحاول فريق مانشستر سيتي الإنجليزي الأول لكرة القدم الحفاظ على سجله المثالي الوحيد في الدوري الممتاز، خلال زيارته ملعب أستون فيلا، السبت، في الوقت الذي يواجه فيه إصابات متزايدة، واضطرابات كبيرة خارج الملعب، عقب صدور حكم بالإدانة في قضية مخالفة القواعد المالية.

وفاز فريق الإيطالي إنزو ماريسكا، مدرب السماوي، بكافة مبارياته السبع في الدوري، ليتصدر المسابقة بفارق ثلاث نقاط عن أرسنال، حامل اللقب، لكن قرار لجنة مستقلة بإدانة النادي بارتكاب 114 مخالفة مالية ألقى بظلاله على انطلاقته القوية.

ونفى مانشستر سيتي ارتكاب أيّ مخالفات وقدم استئنافًا، ولم يتم البت في العقوبات بعد.

وتتمثل مهمة سيتي الفورية بالحفاظ على سجله المثالي في ملعب «فيلا بارك»، على الرغم من تزايد قائمة المصابين.

ومن المتوقع أن يغيب المهاجم أنطوان سيمينيو فترة طويلة، بسبب إصابة في الركبة، في حين تحوم الشكوك حول مشاركة نيكو أورايلي، الظهير الجناح، وماتيو كوفاتشيتش وماتيوس نونيز، لاعبي الوسط.

وغاب النرويجي إرلينج هالاند، هداف الدوري الممتاز، عن مباراة الثلاثاء الماضي، التي انتهت بالفوز 5ـ1 على أيك أثينا في دوري أبطال أوروبا، بسبب كدمة، لكن من المتوقع أن يكون جاهزًا لمواجهة أستون فيلا.