أرسنال يواجه إيفرتون.. وتشيلسي يصطدم في توتنام

يستضيف فريق أرسنال الإنجليزي الأول لكرة القدم، ⁠أقرب منافسي مانشستر ⁠سيتي برصيد 18 نقطة، إيفرتون، السبت، ضمن منافسات الدوري الممتاز.

وتُرافق المباراة مخاوف تتعلق باللياقة البدنية لبوكايو ساكا، لاعب أرسنال، بعد خرجه متأثرًا من إصابة في عضلة الفخذ، من ملعب مباراة بايرن ميونيخ في الدقيقة العاشرة من اللقاء المنتهي بالتعادل 2ـ2، الأربعاء.

وكشف الإسباني ميكل أرتيتا، مدرب أرسنال، بعد المباراة عن حالة ساكا، قائلًا: «لا يبدو في حالة جيدة على الإطلاق، لكن علينا الانتظار لنرى».

وفي المباراة الأخرى، يستضيف تشيلسي، صاحب المركز الرابع، منافسه اللندني توتنام هوتسبير في «ستامفورد بريدج»، بعد فوزين متتاليين في الدوري على بورنموث وإيفرتون.

وحقق توتنام أخيرًا فوزه الأول في الدوري الإنجليزي الموسم الجاري بانتصاره، الإثنين الماضي، بنتيجة 3ـ1 على ضيفه كوفنتري سيتي، بعد بداية سيئة جعلته يحتل المركز 16، بست نقاط من سبع مباريات. أما تشيلسي ⁠فيملك 13 نقطة.