بايرن يطمئن الجماهير: كومباني في حالة مستقرة

استقرت حالة البلجيكي فنسان كومباني، مدرب فريق بايرن ميونيخ الألماني الأول لكرة القدم، بعد الوعكة المفاجئة التي تعرض لها الجمعة، ونُقل على إثرها إلى إحدى عيادات ميونيخ، وفق ما كشف عنه ماكس إيبرل، المدير الرياضي للنادي، السبت، مرجحًا غيابه لعدة أسابيع.

وقال إيبرل إلى وسائل الإعلام: «أولًا، الخبر الجيد هو أنه في حالة مستقرة، انهار أمس في الملعب، وهو الآن في المستشفى، حيث سيبقى بضعة أيام أخرى، إلى أن تتضح الصورة بالكامل وتُستكمل كافة الفحوص والتحاليل والمراقبة».

وأضاف إيبرل: «علينا أن نعرف ما الذي حدث، ثم كيف حدث، وبعد ذلك سنفكر بهدوء في ما يعنيه ذلك بالنسبة إلى فترة التعافي، لهذا السبب، لن نحدد حاليًا أيّ إطار زمني على الإطلاق. ولن نتحدث عن أيام، بل عن أسابيع، يجب أن يكون ذلك واضحًا لنا جميعًا».

وتابع المدير الرياضي لبايرن: «هذا يثبت مرة أخرى أن كرة القدم ليست الشيء الأهم في الحياة، ربما تكون الثانية أو الثالثة من حيث الأهمية، أما الأهم فهو الصحة».

وأصيب كومباني الأسبوع الماضي بفيروس أبعده بضعة أيام عن فريقه، قبل أن يعود إلى مقعد البدلاء في مواجهة أرسنال الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا، الأربعاء الماضي، والمنتهية بالتعادل الإيجابي 2ـ2، وأقر حينها أنه لم يُنصت إلى جسده بالشكل الكافي.

وبعد حصة تدريب الفريق الأول استعدادًا لمباراة فرايبورج، الجمعة بعد الظهر، بقي كومباني لمتابعة تدريب الفريق الرديف، الذي يشرف عليه الدولي البرازيلي السابق دانتي.

وخلال ذلك انهار كومباني، قبل أن تنقله سيارة إسعاف إلى إحدى عيادات ميونيخ، حيث أُدخل لإجراء فحوص معمقة، وفق ما أعلنه النادي البافاري في بيان صحافي، مساء الجمعة.

ويحل بايرن ضيفًا على فرايبورج، الأحد، في قمة المرحلة من الدوري الألماني، ويتصدر الفريق البافاري الترتيب برصيد 14 نقطة، أمام فرايبورج الثالث بفارق نقطة واحدة.

ويعني غياب كومباني لعدة أسابيع أن الفريق سيفتقد مدربه البلجيكي في عدد من مباريات الدوري، وكذلك في المواجهة المرتقبة أمام أتلتيكو مدريد الإسباني في دوري أبطال أوروبا في الثالث من نوفمبر المقبل.