في «كامب نو».. مورينيو يُجدد إثارة كلاسيكو إسبانيا

يُجدد البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب فريق ريال مدريد الإسباني الأول لكرة القدم، الموعد مع الكلاسيكو الأول له منذ عودته إلى الملكي، عندما يستقبله برشلونة، متصدر دوري «لاليجا» على ملعب «كامب نو»، الأحد.

وتحددت فترة المدرب البرتغالي المخضرم الأولى في مدريد إلى حد كبير بمعركته لإنهاء هيمنة برشلونة بقيادة بيب جوارديولا، فيما انحدرت العلاقات بين العملاقين الإسبانيين إلى أدنى مستوياتها.

وتمكن مورينيو جزئيًا من فك سطوة برشلونة بقيادته ريال مدريد إلى لقب الدوري الإسباني عام 2012، وهو التتويج الأكبر في فترته بين 2010 و2013.

وصارت مباريات الكلاسيكو أكثر إثارة في تلك الفترة، وأحيانًا لأسباب غير حميدة، إذ اصطدم هو وجهازه بنظرائهم في برشلونة على خط التماس وبالكلام في وسائل الإعلام.

وعمل المدرب البرتغالي، البالغ 63 عامًا، مساعدًا في برشلونة تحت قيادة الإنجليزي بوبي روبسون، والهولندي لويس فان خال، في التسعينيات الميلادية، لكنه هُمش لمصلحة جوارديولا عام 2008 حين استبدل الكاتالونيون الهولندي فرانك ريكارد.

وغطت معارك مورينيو المتكررة مع جوارديولا والأرجنتيني ليونيل ميسي، وحتى مع رموز مدريد نفسهم مثل الحارس إيكر كاسياس أحيانًا على إنجازاته الرياضية.

وكانت أشهر نقاط الاشتعال حين وضع مورينيو إصبعه في عين الراحل تيتو فيلانوفا، مساعد مدرب برشلونة آنذاك، في أغسطس 2011.

وقبل ذلك في العام ذاته، في ختام الموسم السابق، تواجه مدريد وبرشلونة أربع مرات في 18 يومًا فقط، ما يبين شدة التنافس.

وكانت الأولى في الدوري، وانتهت بالتعادل 1ـ1، ما ساعد برشلونة على خطوة نحو الاحتفاظ باللقب الإسباني مع تخلف مدريد عنه.

وفاز مدريد بقيادة مورينيو على برشلونة بكأس الملك في الثانية، وسجل البرتغالي كريستيانو رونالدو هدف الفوز في الوقت الإضافي.

ثم تفوق الكاتالونيون على «لوس بلانكوس» في مواجهتي نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وفازوا في الذهاب 2ـ0 على ملعب «سانتياجو برنابيو»، مع طرد البرتغالي بيبي، مدافع مدريد، ووصف مورينيو ذلك بأنه «فضيحة».

وفرض برشلونة على ريال مدريد التعادل 1ـ1 في الإياب ليبلغ النهائي الذي فاز فيه.

وفي هذه الفترة أشار جوارديولا إلى أنه لا يستطيع ولا يريد منافسة «القائد» مورينيو في غرفة الصحافة.

ولوّح مورينيو بأوراق مطبوعة «حالات تحكيمية» لحوادث بعد خسارته الديربي، ليحاول إثبات وجهة نظره أن أتلتيكو مدريد يستحق بطاقتين حمراوين، ورفض حضور مؤتمر صحافي بعد طرد مهاجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور أمام فياريال.

واعتقدت كثيرًا من الجماهير أن مورينيو يستخدم هذه الأساليب لتشتيت الانتباه، وتخفيف الضغط عن فريقه حين لا يقدم الأداء المطلوب.

ومن الممكن أن يشجعه الفوز في الكلاسيكو بالتركيز على كرة القدم، وإيقاف فريق الألماني هانزي فليك، بطل إسبانيا في الموسمين الأخيرين تواليًا، الذي يُعد من أبرز أسباب إعادة تعيينه من فلورنتينو بيريس، رئيس النادي.

وفاز برشلونة بقيادة فليك في ست من سبع مباريات أمام ريال مدريد منذ وصول الألماني، مسجلًا 22 هدفًا ومستقبلًا 11 فقط.

ويصر مورينيو على أنه من المستحيل أن يكون فريقه في المستوى الذي يريده بعد فترة قصيرة كهذه على رأس الجهاز الفني، قائلًا: «مضى على وجودي هنا أكثر من مئة يوم، من الواضح أننا لسنا حيث أريد، لكن هناك أمورًا نفعلها اليوم أفضل مما كان قبل».

وفاز الريال في مبارياته الأربع الأخيرة بين الدوري ودوري الأبطال، وبعدما وزع المدرب الدقائق في بداية الموسم «المداورة»، بدأت تظهر بعض التفضيلات.