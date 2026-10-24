بعد 4 أعوام.. النيوزيلندي ينفصل عن بيزلي

أعلن الاتحاد النيوزيلندي لكرة القدم، السبت، عن عدم تجديد عقد الإنجليزي دارين بيزلي، مدرب المنتخب الأول، بعدما قاد الفريق إلى تعادل وخسارتين في نهائيات كأس العالم 2026.

وأوضح بيزلي، عبر بيان صحافي، أنه يشعر بخيبة أمل لمغادرته المنصب، مقرًا بوجود توقعات أن ينجح المنتخب النيوزيلندي في تجاوز دور المجموعات للمرة الأولى، قائلًا: «كنت بالتأكيد متحمسًا لمواصلة العمل خلال الدورة المقبلة، لكني أتفهم أن هذا قرار كروي فني اتخذه الاتحاد النيوزيلندي لكرة القدم، وفي النهاية لم نحقق النتائج التي كنا نطمح إليها».

وأضاف بيزلي: «أعتقد أننا بنينا شيئًا جميلًا للغاية خلال الأعوام الأربعة الماضية مع مجموعة شابة من اللاعبين، على الرغم من أني لن أكون جزءًا من الفريق مستقبلًا، فإني أتطلع إلى رؤية تطوره استعدادًا لكأس العالم المقبلة، لأني أؤمن كثيرًا بهذه المجموعة».

وأنهى بيزلي فترة امتدت لأربعة أعوام مع المنتخب النيوزيلندي عند انتهاء عقده بعد مباراتين دوليتين تجريبيتين على أرض نيوزيلندا أمام الهند في نوفمبر المقبل.

وأسهم المدرب الإنجليزي، صاحب الـ54 عامًا، في قيادة نيوزيلندا إلى ثاني مشاركة لها في كأس العالم للرجال، وتعادلت مع إيران 2ـ2 قبل أن تخسر أمام مصر 1ـ3 وبلجيكا 1ـ5.

وكان منتخب نيوزيلندا، المعروف بلقب «أول وايتس»، الأقل تصنيفًا بين المنتخبات المشاركة في البطولة التي ضمت 48 منتخبًا، إذ احتل المركز 86 عالميًا.

ولعب بيزلي، المولود في إنجلترا، لأعوام طويلة مدافعًا في صفوف فريق واتفورد، كما عمل مدربًا في مستويات مختلفة داخل نيوزيلندا لمدة 15 عامًا، بينها فترة مساعد مدرب للمنتخب الأول، قبل أن يخلف داني هاي في منصب المدرب الرئيس عام 2022.