برباعية.. أخضر 15 يخسر افتتاحية كأس العالم

خسر المنتخب السعودي تحت 15 عامًا لكرة القدم أمام نظيره الأنجولي 0ـ4، في المباراة التي جمعتهما، السبت، ضمن منافسات بطولة مهرجان كأس العالم تحت 15 عامًا 2026 في أذربيجان.

ودخل المدرب السعودي عبد الله المطيري المباراة بقائمة مكونة من أمير العريفي وبلال برناوي ومهند المولد وعبد الله بن سعيد وأحمد أبو سلطان وريان بقاشي وإبراهيم الدخيل ومجد العسيري.

ويستكمل أخضر 15، الأحد، مبارياته في بطولة مهرجان كأس العالم بمواجهتين، حيث سيلاقي الأخضر منتخب إفريقيا الوسطى، كما سيلاقي منتخب جزر سليمان، على ملاعب المجمع الرياضي في باكو، العاصمة الأذربيجانية.

يُذكر أن المنتخب الوطني تحت 15 عامًا يشارك في النسخة الأولى من مهرجان كأس العالم تحت 15 عامًا 2026 في أذربيجان، حيث يأتي في المجموعة العاشرة، التي تضم إلى جانبه منتخبات اليابان والصين وأنجولا وإفريقيا الوسطى وجزر سليمان.