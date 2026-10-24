في أستراليا.. مارتين يسقط وماركيز يتصدر

تصدّر الإسباني مارك ماركيز، دّراج فريق دوكاتي، بطولة العالم للدراجات النارية «موتو جي بي» بعد فوزه السبت بسباق السرعة ضمن جائزة أستراليا الكبرى على حلبة فيليب آيلاند، مستفيدًا من سقوط مواطنه خورخي مارتين، سائق أبريليا، في منتصف السباق.

وقال ماركيز بعد السباق: «كنت هجوميًا، لكن مارتين كان أسرع مني، دافعت عن موقفي قدر المستطاع وكنا نسير عند الحد الأقصى».

وقبل السباق الرئيس من جائزة أستراليا الكبرى، المُقرر الأحد، الأخير الذي يُلعب على حلبة «فيليب آيلاند»، بات ماركيز يتقدم بفارق 10 نقاط، في صدارة البطولة على مارتين في سعيه لإحراز لقبه الثامن في الفئة الأولى، والعاشر في مسيرته إجمالًا.

وأجبر الحادث مارتين على الانسحاب من جائزة أستراليا بعد تعرّضه لكسر في المعصم، حسبما أعلن منظمو السباق.

وتشكل هذه الإصابة ضربة قاسية لمارتين الذي تتضاءل حظوظه في إحراز لقب عالمي ثانٍ.

وانطلق ماركيز من المركز الأول، لكنه تنازل عن الصدارة لمارتين، الرابع على شبكة الانطلاق في اللفة الثالثة، قبل أن يتخلص من منافسه بعد سقوط الأخير في اللفة الثامنة.

وسقط مارتين عندما كان يحتل المركز الثاني في سباق السرعة خلال صراع مباشر مع ماركيز على المركز الأول، وانزلقت دراجته إلى المنطقة الحصوية بعدما سُجلت سرعتها عند المنعطف بنحو 180 كلم/ساعة.

واجتاز ماركيز خط النهاية فائزًا بعد 13 لفة، متقدمًا على شقيقه أليكس، سائق دوكاتي ـ جريزيني، والإيطالي فابيو دي جانانتونيو، دراج دوكاتي ـ في آر 46.