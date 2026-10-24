ماركيز الأسرع

خطف الإسباني مارك ماركيز، دّراج فريق دوكاتي، السبت، المركز الأول في بسباق السرعة، ضمن جائزة أستراليا الكبرى في بطولة العالم للدراجات النارية «موتو جي بي» على حلبة «فيليب آيلاند» (الفرنسية)