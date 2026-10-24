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الاتحاد يطير

2026.10.24 | 03:20 pm
لاعبو فريق الاتحاد الأول لكرة القدم في مطار الملك عبد العزيز الدولي قبل المغادرة إلى مدينة فرغانة الأوزباكستانية، استعدادًا لمواجهة نيفيتشي الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا للنخبة (المركز الإعلامي ـ الاتحاد)
الاتحاد يطير

الاتحاد يطير

الاتحاد يطير