الاتحاد يطير

لاعبو فريق الاتحاد الأول لكرة القدم في مطار الملك عبد العزيز الدولي قبل المغادرة إلى مدينة فرغانة الأوزباكستانية، استعدادًا لمواجهة نيفيتشي الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا للنخبة (المركز الإعلامي ـ الاتحاد)