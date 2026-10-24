بيرجوين يرافق بعثة الاتحاد إلى فرغانة

غادرت بعثة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، ظهر السبت، باتجاه مدينة فرغانة في أوزبكستان، استعداد لمواجهة نيفيتشي التي تلعب لحساب الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا للنخبة، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأشار المصدر ذاته إلى أن الألماني ينز فيسينج، مدرب الفريق، ضم الجناح الهولندي ستيفن بيرجوين للبعثة المغادرة، بعد أن غاب عن مواجهة الدرعية الماضية بسبب التهاب معوي، على أن يجري الفريق تدريبًا وحيدًا، الأحد، على ملعب الاستقلال في المدينة الأوزبكية، الذي سيحتضن المواجهة، التي تصل طاقته الاستيعابية نحو 20 ألف مشجع، يحدد بعدها المدرب القائمة الأساسية والبدلاء للمواجهة.

وأغلق القطب الجداوي، ملف المواجهات المحلية، عقب تغلبه على الدرعية مساء الجمعة 2ـ0 لحساب الجولة الـ11 من دوري روشن السعودي محتلًا المركز الرابع برصيد 23 نقطة، فيما وسع نيفيتشي صدارته في الدوري الأوزبكي وبفارق خمس نقاط، بعد الانتصار الذي حققه على ملاحقه باختاكور 3ـ1 في الدوري.

ويحتل الاتحاد المرتبة الـ11 في مجموعة «الغرب» بنقطة وحيدة تحصل عليها، بعد التعادل الإيجابي أمام الشمال القطري 1ـ1 في الجولة الافتتاحية، قبل أن يخسر من شباب الأهلي الإماراتي 1ـ2، فيما يقف نيفيتشي في المرتبة السابعة برصيد ثلاث نقاط بعد فوزه على القوة الجوية العراقي 1ـ0، قبل أن يخسر من ضيفة النصر السعودي 1ـ3 في الجولة الماضية.