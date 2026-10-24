08:30.. «أنا مش عارفني» تستقبل زوار مسرح العلي

طرحت الهيئة العامة للترفيه، السبت، بيع تذاكر مسرحية «أنا مش عارفني» ضمن فعاليات موسم الرياض، بنسخته السابعة، وفق ما نشره حساب موسم الرياض عبر منصة «إكس».

ويبدأ عرض المسرحية على مسرح محمد العلي في بوليفارد سيتي من 23 إلى 27 أكتوبر الجاري، وتنطلق العروض من الـ09:00 حتى 11:00 مساء يوميًا على أن تفتح الأبواب عند الـ 08:30.

المسرحية من بطولة عمرو يوسف وأسماء جلال وبيومي فؤاد ونسرين أمين وأحمد عبد الوهاب وصلاح الدالي وآية عبد الرازق ويمنى طولان ومحمود فتحي وأحمد يسري، وإخراج محسن رزق.