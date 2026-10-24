فضل شاكر يكسر الغياب بليلتين وتفاعل كبير

أحيا الفنان اللبناني فضل شاكر ثاني ليالي حفل «عودة الغايب» على مسرح أبو بكر سالم برعاية الهيئة العامة للترفيه، وضمن فعاليات موسم الرياض، بعد عودته إلى المسرح عقب غياب 14 عامًا، واستمر الحفل إلى ساعات الصباح الأولى من السبت.

وبث شاكر عبر حسابة الرسمي في منصة «إكس» بعد الحفل منشورًا كتب فيه: «الحمد الله الحلم تحقق، وبعد 14 عامًا رجعت ووقفت على المسرح.. قلبي كان يدق مع كل خطوة..لكن أول ما سمعت صوتكم كل شيء تغير.. ليلتان مليئان بالمشاعر، ولا يوجد كلام يصف ما أحسست به».

وحملت الليلة الأخير، الجمعة، طابعًا عفويًا، إذ غنى فضل شاكر وفقًا لطلبات الجمهور، دون قائمة غنائية محددة مسبقًا، متنقلًا بين أعماله القديمة والجديدة، ومستجيبًا بحب لما ينادي به الحضور. وتحول اللقاء إلى حوار غنائي اختار فيه الجمهور أغانيه، وشارك نجمه ترديد كلماتها، وسط أجواء عكست سعادة الطرفين بهذا اللقاء المنتظر.

وفي الليلة الأولى، شارك الفنان محمد شاكر والده الغناء، وسط ترحيب وتفاعل كبيرين من الجمهور الذي احتفى بمشاركتهما على المسرح.

وخلال الحفل، وجه فضل شاكر شكره إلى بنش مارك، وخص بالشكر زكي حسنين، رئيس مجلس إدارتها، الذي خاطبه بمحبة بـ«عمو زكي»، تقديرًا لجهوده في هذه العودة، وما صاحبها من اهتمام ورعاية.

وجاءت الليلة الثانية لتؤكد مكانة فضل شاكر في قلوب محبيه، إذ امتزج الحنين إلى أغانيه بفرحة سماعها منه مباشرة، في لقاء تجاوز تقديم الأغنيات إلى مشاركة مشاعر وذكريات ظلت حاضرة على الرغم من أعوام الغياب.